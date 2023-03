Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Diebstahl von Grabstätten

Emsbüren (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es auf einem Friedhof in der Ahlder Straße zu diversen Diebstählen. Unbekannte Täter entwendeten etliche Grablampen samt Sockel von den Gräbern. Zudem wurden eine Vielzahl an Bronzefiguren und Marienstatuen von den Gräbern entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Emsbüren unter der Telefonnummer 05903/703190 zu melden.

