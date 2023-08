Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Geldbeutel weg - Kreuzfahrt futsch. Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Ein Unglück kommt selten allein, das musste auch ein 81-Jähriger Mann aus Heidelberg feststellen. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin machte er sich am Samstag um 07 Uhr mit der Bahn auf den Weg nach Rostock um dort auf eine dreiwöchige Kreuzfahrt zu gehen. Auf dem Weg dorthin kam seine Umhängetasche abhanden. Ob sie ihm gestohlen wurde oder ob sie der Senior verloren hat, ist derzeit noch nicht eindeutig geklärt. Aufgefallen war der Verlust erst um 9 Uhr bei einer Fahrkartenkontrolle in der Bahn. Doch es kam noch schlimmer. In Rostock angekommen, musste man ihm mitteilen, dass die Reise durch britisches Hoheitsgewässer führte und dafür zwingend ein Reisepass nötig war. Dieser hatte sich aber, ebenso wie sein Personalausweis, in der Umhängetasche befunden, so dass der 81-Jährige seine Kreuzfahrt nicht antreten konnte. Die Lebensgefährtin teilte aber sein Leid und verzichtete darauf, die Reise ohne den Mann anzutreten, weshalb beide gemeinsam den Weg nach Hause antraten.

Die Polizei ermittelt nun ob die Tasche entwendet oder als Fundsache unterschlagen wurde.

Zeugen, insbesondere denen Personen am Samstag zwischen 7 und 9 Uhr im Zug von Heidelberg nach Mannheim bzw. von Mannheim nach Rostock mit einer braunen Lederumhängetasche aufgefallen sind, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-3418-0, zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell