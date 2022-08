Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auto ausgebrannt

Zu einem brennenden Ford Mustang sind am Dienstagabend die Feuerwehr und Polizei auf die K 7742 ausgerückt. Das Fahrzeug begann während der Fahrt aus dem Motorraum zu rauchen, weshalb es der Fahrzeuglenker am Fahrbahnrand abstellte und sich gemeinsam mit seiner Beifahrerin in Sicherheit brachte. Als Brandauslöser wird mit aktuellem Kenntnisstand ein technischer Defekt im Motorraum vermutet. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug, das im Vollbrand stand, ab. Aufgrund von Betriebsflüssigkeit, die ins Erdreich ausgetreten ist, prüft das Umweltamt, ob Erdarbeiten im Bereich der Brandstelle erforderlich sind. Der Sachschaden am Ford wird auf etwa 26.000 Euro beziffert.

Salem

Brand in Altenheim

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einem elektronischen Gerät ist am Dienstagabend gegen 18 Uhr ein Feuer im Technikraum eines Altenheims in der Straße "Wespach" ausgebrochen. Der kleinere Brandherd konnte durch die verständigte Feuerwehr schnell abgelöscht werden, sodass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro beziffert. Bei Auslösung des Brandalarms wurden sämtliche Bewohner der Einrichtung durch das Personal und den Rettungsdienst aus dem Gebäude begleitet, verletzt wurde niemand.

Überlingen

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.000 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Mercedes hinterlassen, der am Dienstag zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Obere-St.Leonhard-Straße abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Überlingen hat daher strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07551/804-0 um Hinweise auf den Unfallverursacher.

Überlingen

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit ist am Mittwoch gegen 0.45 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer in der abschüssigen Wiesenstraße in stadtauswärtiger Richtung von der Fahrbahn abgekommen und auf einem angrenzenden Privatgrundstück mit einem geparkten Audi zusammengestoßen. Hierbei entstand an dem Audi ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro. Der Unfallverursacher, der mit einem schwarzen Mercedes mit Friedrichshafener Kennzeichen unterwegs gewesen sein dürfte, entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Das Polizeirevier Überlingen bittet Personen, die Angaben zum flüchtigen Fahrer und dessen Mercedes machen können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

