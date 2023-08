Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Darmstadt: 49-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbild

Wiesloch/Darmstadt (ots)

Seit Donnerstag, 03.08.2023 wird Heike G. aus Wiesloch vermisst.

Die 49-Jährige hatte sich am 02.08.2023 in Wiesloch mit ihrer Mutter getroffen und wollte diese auch aufgrund ihrer psychisch labilen Verfassung mit nach Darmstadt begleiten.

Am Bahnhof hatte sie sich jedoch umentschieden. Am Donnerstag bestand noch einmal telefonischer Kontakt, indem sie erneut angab, nun nach Darmstadt zu fahren. Sie kam jedoch bislang nicht dort an.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zu ihrem Auffinden. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet, wenden sich die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nun mit einem Lichtbild an die Öffentlichkeit, das hier abgerufen werden kann:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/wiesloch-pp-mannheim-vermisstenfall/

Über das Lichtbild hinaus kann Heike G. wie folgt beschrieben werden:

eher kräftige Statur

aktuell dunkelblonde Haare

Bekleidung (vermutlich): dunkelblauer Anorak, Jeans, Wanderschuhe

Brillenträgerin

Körpergröße: 170 cm

Wer die Vermisste gesehen hat oder aus anderen Gründen Hinweise auf ihren Aufenthaltsort hat, meldet sich bitte beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon: 0621/174-4444 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell