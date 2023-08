POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Brand einer Gartenhütte in der Altdammer Straße - PM Nr. 1

Mannheim (ots) - Unter Alkoholeinfluss verursachte am Freitagabend eine 45-jährige Frau in Mannheim-Käfertal einen Verkehrsunfall. Die Frau befuhr gegen 22 Uhr mit ihrem Citroen den linken Fahrstreifen der Mannheimer Straße in Richtung der Weinheimer Straße. Dort überholte sie einen, auf dem rechten der beiden Fahrstreifen fahrenden, Mercedes-Benz wobei sie sich ...

