POL-HB: Nr.:0528 --Räuber bedroht 15-Jährigen mit Messer

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Schlachte/Weserpromenade Zeit: 04.09.2023, 20:00 Uhr

Ein 15-Jähriger wurde am Montagabend von einem bislang Unbekannten in der Altstadt ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Jugendliche saß mit einer Freundin auf einer Bank an der Schlachte unten an der Weserpromenade, als sich gegen 20 Uhr der Unbekannte zunächst neben den 15-Jährigen setzte und ihn ansprach. Anschließend versuchte der Räuber dem Jugendlichen in die Bauch- und Hosentasche zu greifen, doch das gelang ihm nicht. Dann zückte er ein Messer aus seiner Bauchtasche und verlangte das Handy. Der Jugendliche gab es ihm und der Unbekannte flüchtete in Richtung am Brill. Der Bremer zeigte die Tat gemeinsam mit seiner Mutter erst drei Tage später an.

Der Täter mit dem Messer wurde als circa 1,80 Meter groß beschrieben und soll zwischen 17 und 18 Jahre alt sein. Er hatte schwarze Haare mit einem Seitenscheitel, braune Augen und gebräunte Haut. Er trug ein weißes T-Shirt, eine dunkle Hose und eine Bauchtasche der Marke Gucci.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

