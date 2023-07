Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall auf dem Flugplatz Schweighofen

Schweighofen (ots)

Glück im Unglück hatten am gestrigen Samstag, den 08.07.2023, ein 75-jähriger Pilot und sein 51-jähriger Passagier, beide aus Baden-Württemberg stammend. Um 16:25 Uhr wollte der Pilot den Motorsegler zur Landung bringen, wobei er ca. 30 - 50 Meter vor der Landebahn aufsetzte. Nachdem das Flugzeug zum Stillstand gekommen war, konnten beide Insassen aus eigenen Kräften aussteigen. Beide Personen blieben unverletzt. Am Fluggerät entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 50.000 EUR. Ob ein Flurschaden entstanden ist und was ursächlich für die missglückte Landung war, ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen der zuständigen Behörden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell