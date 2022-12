Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.12.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Neckargerach/ Mosbach: Brennholz gestohlen - Zeugen gesucht

Am Sonntag und Montag wurde in Neckargerach und in Mosbach Brennholz gestohlen. Ein unbekannter Täter entwendete zwischen Sonntag, 15 Uhr und Montag, 12 Uhr am Bootshaus eines Kanuclubs in der Neckargeracher Straße etwa einen Ster Brennholz. Gegen 10.30 Uhr stahl ein ebenfalls unbekannter Täter, im Gewann Oberes Hessental, Brennholz in dreistelligem Wert. Das Holz wurde vom Lagerplatz aus eine Böschung hinunter auf einen Weg gerollt und vermutlich mittels eines Fahrzeugs abtransportiert. Ein möglicher Zusammenhang der Holzdiebstähle wird geprüft. Wer Hinweise zu den Diebstählen geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Hardheim: Lkw fährt in Hauswand - Fahrer leicht verletzt

Am Montagvormittag verletzte sich ein 54-Jähriger leicht, als dieser in Hardheim-Bretzingen mit seinem Lkw mit einer Hauswand kollidierte. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Schneeglätte kam der Trucker gegen 9.45 Uhr mit seinem Laster auf der Landesstraße 514 in Richtung Hardheim von der Fahrbahn ab. In einer Linkskurve geriet das Fahrzeug nach rechts, kollidierte mit mehreren Gabionen und prallte gegen das Einfamilienhaus an der Einmündung in die Heckenstraße. Der Fahrer des Lkw erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Mosbach: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte am Montag mit ihrem Fahrzeug einen Mercedes-Benz eines 83-Jährigen in Mosbach. Der Senior wollte gegen 16 Uhr von einem Parkplatz in den Wasemweg einfahren, musste aber verkehrsbedingt halten. Hier streifte ihn ein dunkler Kleinwagen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Waldstadt fort ohne sich um den Schaden, in Höhe von 3.000 Euro zu kümmern. Der Fahrer verursachte einen Schaden im vierstelligen Betrag und entfernte sich in Richtung Waldstadt. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann oder der Fahrer des Kleinwagens selbst, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Adelsheim: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte am Montag mit ihrem Fahrzeug einen Opel einer 43-Jährigen in Adelsheim. Die Frau hatte ihren Wagen zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes, in der Unteren Austraße abgestellt. In diesem Zeitraum verursachte ein unbekannter Fahrer einen Schaden in dreistelliger Höhe und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann oder der Verursacher selbst, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

