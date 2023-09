POL-HB: Nr.: 0530 --Mann rastet aus

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Schlachte/Weserpromenade Zeit: 04.09.2023, 20:00 Uhr Ein 15-Jähriger wurde am Montagabend von einem bislang Unbekannten in der Altstadt ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen. Der Jugendliche saß mit einer Freundin auf einer Bank an der Schlachte unten an der Weserpromenade, als sich gegen 20 Uhr der Unbekannte zunächst neben den 15-Jährigen setzte und ihn ansprach. ...

