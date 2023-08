PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Hochwertige Pedelecs aus Innenhof gestohlen +++ Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

Bad Schwalbach (ots)

1. Hochwertige Pedelecs aus Innenhof gestohlen, Geisenheim, Wiesenstraße, Montag, 21.08.2023, 19:45 Uhr bis Dienstag, 22.08.2023, 02:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag haben Fahrraddiebe in Geisenheim zugeschlagen und dabei zwei hochwertige Elektrofahrräder im Gesamtwert von knapp 10.000 Euro gestohlen. Gegen 02:00 Uhr stellten die Besitzer der Fahrräder der Marken "Carver" und "Ries&Müler" fest, dass diese nicht mehr in ihrem Innenhof in der Wiesenstraße vorzufinden waren. Die beiden hochpreisigen Zweiräder waren von ihren Besitzern in der Nacht mithilfe entsprechender Fahrradschlösser an einem Treppengeländer und einem Fahrradständer gesichert worden.

Derzeit liegen keine Hinweise zu den Fahrraddieben vor, weshalb die Polizeistation Rüdesheim mögliche Zeuginnen und Zeugen unter der Rufnummer (06722) 9112-0 sucht.

2. Motorradfahrer stürzt und verletzt sich, L 3470, Taunusstein-Orlen, Montag, 21.08.2023, 17:40 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag ist ein Motorradfahrer bei Taunusstein-Orlen von der Fahrbahn abgekommen und hat sich verletzt. Der 20 Jahre alte Mann aus Aarbergen war gegen 17:40 Uhr auf der L3470 in Höhe Orlen unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, mehrere Meter eines Grünstreifens durchfuhr und anschließend stürzte. Der junge Fahrer verletzte sich bei dem Sturz und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Motorrad der Marke "Honda" war nicht mehr fahrbereit und trug einen Sachschaden von etwa 4.000 Euro davon.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell