PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Tresor aus Wohnhaus gestohlen +++ Nach Unfall geflüchtet +++ Aktueller Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Tresor aus Wohnhaus gestohlen, Walluf, Schulberg, Donnerstag, 17.08.2023, 15:30 Uhr bis 17:45 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag sind Einbrecher in ein Wallufer Einfamilienhaus eingestiegen und hatten es dabei auf den Tresor der Hausbewohner abgesehen. Zwischen 15:30 Uhr und 17:45 Uhr nutzten die Täter einen unbeobachteten Moment aus und verschafften sich auf bislang unbekanntem Wege Zutritt zu dem Wohnhaus in der Straße "Schulberg" In dem Haus nahmen sie umgehend den Tresor ins Visier, welchen sie samt Inhalt kurzerhand an sich nahmen und anschließend die Flucht antraten.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit den zuständigen Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen.

2. Nach Unfall geflüchtet, Taunusstein-Bleidenstadt, Erlenweg, Montag, 17.07.2023, 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr

(fh)Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht von Montagabend in Taunusstein-Bleidenstadt Zeuginnen und Zeugen. In der besagten Zeitspanne wurde ein im Erlenweg geparkter grauer Mercedes Kleinbus (V-Klasse) von einem bislang unbekannten Fahrzeug an der vorderen Fahrerseite touchiert und dadurch beschädigt. Die unfallverursachende Person kam jedoch ihren Pflichten nicht nach und fuhr davon. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp 2.500 Euro.

Hinweise werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 erbeten.

3. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Rheingau-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

