POL-RTK: Dieseldiebe auf Baustelle unterwegs +++ Alkoholisierter Fahrer übersieht Radfahrer +++ Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall

Bad Schwalbach (ots)

1. Dieseldiebe auf Baustelle unterwegs, Taunusstein-Wingsbach, Scheidertalstraße, Dienstag, 15.08.2023, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 16.08.2023, 06:45 Uhr

(fh)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte mehrere Liter Kraftstoff auf einer Baustelle in Wingsbach abgezapft. Wohl zur Nachtzeit suchten die Diebe das Baustellengelände in der Scheidertalstraße auf und machten sich an einer dort geparkten Baumaschine zu schaffen. Aus dem Tank entwendeten sie mehrere Liter Diesel und suchten anschließend mit ihrer flüssigen Beute das Weite.

Hinweise werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 erbeten.

2. Alkoholisierter Fahrer übersieht Radfahrer, Rüdesheim am Rhein, Hugo-Asbach-Straße, / Kaiserstraße, Dienstag, 15.08.2023, 23:20 Uhr

(fh)Am späten Dienstagabend wurde ein Fahrradfahrer in Rüdesheim bei einem Zusammenstoß mit einem alkoholisierten Autofahrer verletzt. Gegen 23:20 Uhr fuhr der 29 Jahre alte Opel-Fahrer aus Rüdesheim die Kaiserstraße entlang und stieß im Kreuzungsbereich zur Hugo-Asbach-Straße mit einem vorfahrtsberechtigten 44-jährigen Radfahrer zusammen. Dieser kam zu Fall und verletzte sich. Aufgrund seiner Verletzungen musste er anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Währen der Unfallaufnahme stellten die herbeigerufenen Polizeibeamten fest, dass der 29-jährige Autofahrer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren war, ein Test ergab einen Wert von knapp 0,6 Promille und nahmen ihn mit zur Polizeistation. Dort wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. An beiden Verkehrsmitteln entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.700 Euro.

3. Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall, L 3026, Idstein-Dasbach, Dienstag, 15.08.2023, 20:00 Uhr

(fh)Am Dienstagabend ereignete sich auf der L 3026 bei Idstein-Dasbach ein Verkehrsunfall, bei dem sieben Insassen leicht verletzt wurden. Gegen 20:00 Uhr befuhr eine 59 Jahre alte Niederseelbacherin mit ihrem VW Polo die besagte Landesstraße von Idstein nach Niedernhausen. Kurz nach der Abfahrt nach Idstein-Dasbach fuhr die 59-Jährige auf einen vorausfahrenden Opel Corsa einer 30-jährigen Idsteinerin auf. In dem Fahrzeug befanden sich darüber hinaus eine weitere Erwachsene sowie vier Kinder. Bei dem Zusammenstoß wurden alle sieben Beteiligten leicht verletzt die Insassen des Opel kamen allesamt zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Da sich im Opel entgegen der Vorschriften zu viele Insassen befanden wurde hier seitens der Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Dem Gesamtschaden schätzt die Polizei auf knapp 7.500 Euro.

