POL-RTK: Betrunkener hält Autos an und geht auf Polizisten los +++ Einbrecher suchen sieben Wohnhäuser auf +++ Fahrraddiebe unterwegs +++ Betrunkener Autofahrer wechselt nach Unfall Reifen

Bad Schwalbach (ots)

1. Betrunkener hält Autos an und geht auf Polizisten los, Schlangenbad-Georgenborn, Mainstraße, Freitag, 11.08.2023, 22:40 Uhr

(fh)Am späten Freitagabend musste die Polizei in Georgenborn einen alkoholisierten Fußgänger festnehmen, welcher zunächst mehrfach den Straßenverkehr behindert hatte und nach seiner Festnahme die eingesetzten Beamten beleidigte und körperlich anging. Nach der Mitteilung über einen jungen Mann, der in der Mainstraße vor fahrende Fahrzeuge gelaufen sei und mehrere Autofahrer zum Anhalten gezwungen habe, konnte eine Polizeistreife den gemeldeten 22 Jahre alten Mann aus Schlangenbad antreffen. Dieser zeigte sich von Beginn an aggressiv, sodass er gefesselt werden musste. Auch diese Maßnahme hielt ihn nicht davon ab, die eingesetzten Beamten fortwährend aufs äußerste zu beleidigen und beim Transport zur Dienststelle einem der Polizisten zwischen die Beine zu treten. Zwei weitere versuchte er zu beißen. Letztlich wurde der 22-Jährige unverletzt in das Polizeigewahrsam gebracht.

2. Einbrecher suchen sieben Wohnhäuser auf, Idstein, Am Güterbahnhof / Oranienstraße / Hertastraße, Donnerstag, 10.08.2023 bis Freitag, 11.08.2023

(fh)In der Nacht zum Freitag sind Einbrecher durch Idstein gezogen und haben sich vergebens an insgesamt sieben Mehrfamilienhäusern zu schaffen gemacht. Am Freitagmorgen meldeten sich dutzende Bewohner aus der Oranienstraße, der Hertastraße und der Straße "Am Güterbahnhof", da sie allesamt frische Aufbruchspuren an den Eingangstüren ihrer Mehrparteienhäuser festgestellt hatten. Nach einer ersten Spurensicherung geht die Polizei derzeit davon aus, dass Einbrecher in der Nacht in mindestens sieben Fällen versucht hatten, in die Häuser einzubrechen, dabei aber in allen bekanntgewordenen Fällen gescheitert waren. So hatten sie ohne Beute gemacht zu haben noch in der Nacht das Weite gesucht. Der von den Unbekannten hervorgerufene Sachschaden beläuft sich auf knapp 10.000 Euro.

Die Polizeistation Idstein nimmt in allen Fällen Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Fahrraddiebstahl aus Gartenhütte, Taunusstein, Wehen, Ibellstraße, Freitag, 11.08.2023, 07:30 Uhr bis 16:45 Uhr

(eh) Am Freitag, dem 11.08.2023, kam es zwischen 07:30 Uhr und 16.45 Uhr, in der Ibellstraße in Taunusstein-Wehen zu einem Diebstahl von zwei Fahrrädern im Gesamtwert von circa 10.000EUR. Unbekannte hebelten mittels einem Gegenstand eine Gartenhütte auf und entwendeten hieraus ein E-Bike sowie ein Gravel-Bike. Die Täter entkamen daraufhin unerkannt mit ihrer Beute.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124 / 7078 - 0 entgegen.

4. Betrunkener Autofahrer wechselt nach Unfall Reifen, Taunusstein-Orlen, Kastellstraße, Samstag, 12.08.2023, 19:50 Uhr

(fh)Am Samstagabend hat ein betrunkener Autofahrer nach einem Unfall in Taunusstein-Orlen kurzerhand versucht von der Unfallstelle zu fliehen. Ihm machten dabei jedoch zwei geplatzte Autoreifen einen Strich durch die Rechnung. Gegen 19:50 Uhr meldeten Zeugen einen in der Kastellstraße in Orlen verunfallten Volvo S60. Dieser sei kurz zuvor über eine Verkehrsinsel gefahren und beschädigt worden. Eine daraufhin zur Unfallstelle entsandte Streife staunte vor Ort nicht schlecht, als sie neben dem Volvo auch den stark alkoholisierten Fahrer antrafen, welcher just in dem Moment zwei durch den Unfall geplatzte Reifen wechseln und davonfahren wollte. Die Beamten verhinderten die Weiterfahrt und nahmen den mit knapp drei Promille deutlich alkoholisierten Mann mit zur Dienststelle, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen lassen musste.

