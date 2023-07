Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrerin

Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Tage gegen 11:15 Uhr kam es in Rudolstadt im Bereich der Humboldtstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 55-jährige Radfahrerin befuhr die Humboldtstraße in Richtung Bad Blankenburg. Von rechts kam ein 72-Jähriger Autofahrer und wollte auf die Humboldtstraße auffahren. Dabei kam es zum Zusammenprall der beiden Verkehrsteilnehmer. Die 55-Jährige stürzte in der Folge und verletzte sich. Sie wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden. Der 72-Jährige blieb unverletzt und am Pkw entstand kein sichtbarer Schaden.

