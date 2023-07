Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Dienstag, gegen 09.05 Uhr, befuhr die 82-jährige Fahrerin eines Pkw in Neuhaus die Neumannsgrunder Straße in Richtung Limbach. Der vor ihr fahrende 55-jährige Fahrer eines PKW musste verkehrsbedingt halten. Dies beachtete die Frau zu spät und fuhr gleich zwei Mal auf das Fahrzeug des Mannes auf. Anschließend legte sie den Rückwärtsgang ein und stieß in der Folge gegen einen Betonpfeiler, ein Verkehrsschild und durchfuhr eine Hecke. Letztlich kam sie in dem sich dahinter befindlichen Garten zum Stehen. Die Frau zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

