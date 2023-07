Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen

Krölpa / Ranis / Oppurg (ots)

Bereits in der Zeit vom 15.06.2023 bis zum 19.06.2023 wurden sowohl in Krölpa als auch in Ranis und Oppurg an den Ortseingangsschildern Aufkleber durch unbekannte Täter angebracht. Der Inhalt der Aufkleber war "ist Blau Gelb Weiß" und das Logo des FCC Jena war zu erkennen. Die zuständigen Gemeinden haben daraufhin Anzeige bei der Polizei erstattet. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 zu melden.

