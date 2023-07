Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Neustadt an der Orla (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 13.10 Uhr, befuhr die 69-jährige Fahrerin eines PKW die Landstraße aus Richtung Linda kommend in Richtung Neustadt/Orla. Kurz vor Moderwitz kam sie in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit den beiden hintereinanderfahrenden Fahrzeugen im Gegenverkehr zusammen. Die Frau wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Landstraße war zeitweise vollgesperrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell