LPI-SLF: Pkw kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum

Blankenstein (ots) - Nachdem es am Freitagvormittag in Blankenstein zum Bargelddiebstahl aus einem Transporter kam werden Zeugen gesucht. Gegen 08:30 Uhr drang/en der oder die Täter in ein abgestelltes Fleischereifahrzeug ein, welches auf dem Netto-Parkplatz in Blankenstein geparkt war. In nur wenigen Minuten Abwesenheit des Fahrers wurden dann die Tageseinnahmen in ...

