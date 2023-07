Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Bargelddiebstahl aus Transporter gesucht

Blankenstein (ots)

Nachdem es am Freitagvormittag in Blankenstein zum Bargelddiebstahl aus einem Transporter kam werden Zeugen gesucht. Gegen 08:30 Uhr drang/en der oder die Täter in ein abgestelltes Fleischereifahrzeug ein, welches auf dem Netto-Parkplatz in Blankenstein geparkt war. In nur wenigen Minuten Abwesenheit des Fahrers wurden dann die Tageseinnahmen in Höhe von mehreren tausend Euro gestohlen. Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen werden nun Zeugen gesucht, die unter Nennung der Vorgangsnummer 0175504 Hinweise an die Polizei in Schleiz (03663-4310) geben können.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell