Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung an PKW

Neustadt/Orla (ots)

Im Zeitraum vom 08.07.2023 bis 09.07.2023 wurden in Neustadt an der Orla zwei PKW beschädigt. Am 09.07.2023, gegen 11.15 Uhr, meldete sich die Halterin eines blauen Dacia und teilte mit, dass an ihrem Fahrzeug, welches in der Schulgasse abgeparkt war, alle 4 Reifen zerstochen wurden. Ebenfalls alle 4 Reifen wurden im besagten Zeitraum an einem grauen Toyota im Ortsteil Döhlen beschädigt. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0176864 an die PI Saale-Orla, Tel.: 03663 4310, zu wenden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell