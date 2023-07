Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verlorener Ausweis führt zu Marihuanafund

Rudolstadt (ots)

Am Abend des 07.07.2023 wird im Rahmen des Musikfestivals in Rudolstadt eine aufgefundene Geldbörse durch einen ehrlichen Finder bei der Polizei abgegeben. In dieser befand sich ein Personalausweis eines 27-Jährigen. Die Polizisten versuchten nun die Geldbörse dem eigentlichen Besitzer zurückzugeben und fuhren zur Wohnanschrift, die auf dem Ausweis stand. Als die Beamten vor der Wohnung standen, nahmen sie den Geruch von Marihuana wahr. Auf Klingeln und Klopfen reagierte niemand. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die Durchsuchung der Wohnung nach Betäubungsmitteln angeordnet. In der Wohnung konnten dann über 100 Gramm Marihuana sowie Bargeld in Höhe von über 1000 Euro aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der 27-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

