Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrten

Rudolstadt / Gräfenthal (ots)

Am Abend des 08.07.2023 kontrollierten Polizisten gegen 20:00 Uhr in Rudolstadt im Bereich der Oststraße einen Pkw und dessen Fahrer. Der 53-Jährige war mit einem Atemalkoholtest zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit einverstanden. Dieser ergab einen Wert von nahezu 1,1 Promille. Da es sich um einen Grenzwert zwischen Ordnungswidrigkeit und Straftat handelte, wurde -nach kurzer Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft- in Richtung einer Straftat ermittelt. Demzufolge wurde eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt und ein Strafverfahren gegen den 53-Jährigen eingeleitet.

Am Sonntag gegen 11:20 Uhr kam es in Gräfenthal im Bereich der Coburger Straße zu einem ähnlichen Sachverhalt. Auch dort wurde ein Pkw und dessen Fahrer durch die Polizei kontrolliert. Der 43-Jährige hatte ebenfalls einen Atemalkoholwert von fast 1,1 Promille. Deshalb wurde hier genauso wie im Sachverhalt aus Rudolstadt verfahren.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell