POL-COE: Ascheberg, Albert-Koch-Straße/ Kind hält anderen Kindern Messer entgegen

Coesfeld (ots)

Die Polizei ermittelt in Ascheberg in einem Sachverhalt, in dem ein Kind zwei anderen Kindern ein Messer entgegengehalten haben soll. Vorgefallen ist das am Donnerstag (11.05.2023) auf einem Spielplatz an der Albert-Koch-Straße. Gegen 18.25 Uhr stritten sich ein zehnjähriger und ein neunjähriger Ascheberger mit dem unbekannten älteren Kind. Dieses ging kurz weg, erschien wenige Minuten später mit einem Klappmesser und richtete es gegen die beiden anderen Kinder. Beide liefen daraufhin nach Hause. Sie schilderten das Erlebte ihren Erziehungsberechtigen, die daraufhin die Polizei anriefen. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung war der unbekannte Junge nicht mehr vor Ort.

Der Beschuldigte wurde wie folgt beschrieben:

- zwischen zwölf- und 14 Jahre alt - kurze Haare - trug einen roten Trainingsanzug

Die Ermittlungen laufen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

