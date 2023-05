Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Weseler Straße/ Unbekannte bewerfen Autos

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (11.05.2023) zwei Autos auf der Weseler Straße in Buldern beworfen. Gegen 22.40 Uhr waren ein 29-jähriger Dülmener und ein 49-jähriger Billerbecker in ihren Autos auf der Straße unterwegs. Auf Höhe des Aldi-Marktes trafen Gegenstände die Autos der beiden. In einem Fall waren es vermutlich Eier, in dem anderen ein rund ein Kilo schwerer gefüllter Gefrierbeutel. Nach derzeitigem Stand wurden die Autos nicht beschädigt. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

