Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, K12/ Autos zusammengestoßen

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Zwei Autos sind am Donnerstag (11.05.2023) zwischen Rorup und Nottuln zusammengestoßen. Gegen 19.40 Uhr befuhr ein 72-jähriger Nottulner die K12 in Fahrtrichtung Nottuln. In Höhe der K18 kam eine 19-jährige Havixbeckerin von links aus einem Wirtschaftsweg. Im Kreuzungsbereich stießen beide Autos zusammen, wodurch das Auto des Nottulners herumschleuderte und ein Schild beschädigte. Mit in seinem Auto saß eine 69-jährige Nottulnerin. Sie verzichtete auf medizinische Versorgung vor Ort. Die Havixbeckerin kam verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell