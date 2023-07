LPI-SLF: leichtverletzter Radfahrer

Sonneberg (ots) - Mehrere Notrufe gingen am Samstagmittag bei der Sonneberger Polizei ein, weil sich in der Juttastraße mindestens zwei Personen schlagen sollen. Dabei sollen sie auch mit Stöcken aufeinander eingeschlagen haben. Beim Eintreffen der Beamten war einer der beiden Schläger bereits geflüchtet. Die zweite Person konnte leicht verletzt an den Rettungsdienst übergeben werden. Die weiteren Ermittlungen ergaben Hinweise auf einen Tatverdächtigen sowie das ...

