Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei - Sexuelle Belästigung im Zug

Schwarzenberg/Erzgebirge (ots)

Die Bundespolizei sucht nach einem Mann, dem sexuelle Belästigung zweier Mädchen im Alter von 11 beziehungsweise 15 Jahren in einem Zug der Erzgebirgsbahn vorgeworfen wird.

Die beiden Minderjährigen fuhren am 7. November 2022 mit der Bahn 17:55 Uhr von Schwarzenberg/Erzgebirge in Richtung Johanngeorgenstadt. Zwischen dem Einstiegsort und dem nächsten Halt Schwarzenberg/Haltepunkt sollen sie von einem bislang Unbekannten sexuell belästigt worden sein, indem dieser vor ihnen an seinem bedeckten Geschlechtsteil manipuliert haben soll. Als sich die Geschädigten dem Geschehen haben entziehen wollen, habe er beide an Gesäß und Oberschenkel berührt. Daraufhin hätten sie die Bahn beim nächsten Halt verlassen.

Den Unbekannten beschreiben sie als ungepflegten Mann im Alter von Ende 30 bis Mitte 40 und etwa 1,80 m groß, der auf sie betrunken oder unter Betäubungsmitteleinfluss stehend gewirkt habe. Er habe schwarze Kleidung sowie eine Mütze getragen, auf der sich zweimal der Buchstabe C befunden habe. Unter dieser seien schulterlange, fettige oder gegelte grau-weiße Haare in Schulterlänge zu sehen gewesen. Zudem sei ihnen mehrere schwarz-weiße Tattoos am Hals des Mannes erinnerlich.

Aufgrund dieser Angaben wurde ein Phantombild erstellt, mit dessen Hilfe der Beschuldigte identifiziert werden soll. Dieses ist auf der Homepage der Bundespolizei unter https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2022/oefa_50_2022.html veröffentlicht und kann von dort zum Zweck der Öffentlichkeitsfahndung abgerufen und übernommen werden.

Die Übernahme der Abbildung in Online-Publikationen, z. B. Auftritte in sozialen Netzwerken, Online-Ausgaben, E-Paper, Mediatheken oder sonstige Internetangebote wird gestattet durch Verlinkung auf die Internetseite der Bundespolizei.

Hinweise, die zur Identifizierung des Mannes beitragen können, nimmt die Bundespolizei Klingenthal, Tel. 037467/2810, entgegen.

Auch über die kostenfreie Bundespolizei-Hotline 0800 6 888 000 sowie das Online-Kontaktformular unter www.bundespolizei.de sind Hinweise möglich.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Klingenthal, übermittelt durch news aktuell