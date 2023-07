LPI-SLF: Brände bei Mäharbeiten

Sundremda (ots) - Am Freitagnachmittag kam es auf der B90 zwischen Nahwinden und Sundremda zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Eine 28-jährige Pkw-Fahrerin war in Richtung Rudolstadt unterwegs und beabsichtigte, am Abzweig nach Thälendorf abzubiegen. Hierbei überholte sie zuvor zwei Pkws und bemerkte beim Überholen des zweiten Pkw, dass ihre Abfahrt kurz bevorsteht. Aufgrund des eilig durchgeführten ...

