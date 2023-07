LPI-SLF: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Schleiz (ots) - Eine 17-Jährige befuhr am 07.07.2023 gegen 20:35 Uhr die B282 vom Kreisverkehr Heinrichsruh kommend in Richtung Plauen. Kurz nach dem Abzweig Oberböhmsdorf kam diese in einer Rechtskurve ohne Fremdbeteiligung zu Fall, rutschte mehrere Meter über die Gegenfahrbahn und kollidierte anschließend mit der linken Leitplanke. Die Jugendliche erlitt hierbei schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen ...

