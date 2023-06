Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunken in den Straßengraben gefahren

Nordhausen (ots)

Ein 35-jähriger Autofahrer befuhr am Mittwochnachmittag, gegen 15.15 Uhr, die Landstraße zwischen Himmelgarten und Leimbach. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen BMW, überfuhr den Seitenstreifen und kam letztlich in einem Straßengraben zum Stehen. Zeugen hielten an, um dem offensichtlich stark angetrunkenen Mann zu helfen. Bis zum Eintreffen der Polizei versuchte er immer wieder sein Auto zum Starten zu bringen, vergebens. Einen Alkoholtest am Unfallort verweigerte er. Schließlich musste er mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Seinen BMW ließen die Polizisten abschleppen. Offen ist derzeit auch, ob der Mann überhaupt einen Führerschein besitzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell