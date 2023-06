LPI-NDH: Verletzter nach Zusammenstoß mit Straßenbahn

Geismar (ots) - Am Mittwochmorgen wurde der Polizei ein Brand an der ehemaligen Verbindungsstraße Großtöpfer in Richtung Kella gemeldet. Mehrere Feuerwehren kamen zum Löschen des Brandes zum Einsatz. Dieses gestaltete sich jedoch schwierig, da es vor Ort nicht genug Löschwasser gab. Durch den Brand wurden ca. 20 Festmeter Industrieholz im Wert von ca. 1000 Euro zerstört. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 ...

