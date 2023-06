LPI-NDH: Pkw kollidiert mit Bordsteinkante

Sondershausen (ots) - Am Schlosspark warfen unbekannte Täter am Donnerstagmorgen Glasflaschen aus einem Fenster. Diese landeten auf einem PKW und zerschellten auf der Motorhaube. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Zeugen des Vorfalls werd3en gebeten sich bei der Polizei in Sondershausen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

