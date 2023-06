LPI-NDH: Einbruch in das Nordhäuser Rathaus

Sondershausen (ots) - Im Steingraben kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall. Ein Auto wollte an einer Kreuzung abbiegen. Dabei übersah der Fahrer ein kreuzendes Kraftrad. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei der Kradfahrer leichte Verletzungen erlitt. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: ...

