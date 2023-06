LPI-NDH: Fahrzeug überschlagen

Heiligenstadt (ots) - Ein 54-jähriger Mann soll gestern Nachmittag in einem Schwimmbad in Heiligenstadt den Saunabereich fotografiert haben. An sich ist das nicht verwerflich, wenn sich zum Fotozeitpunkt nicht Gäste in der Sauna aufgehalten hätten. Mitarbeiter hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr