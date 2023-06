LPI-NDH: Technischer Defekt führt zu Fahrzeugbrand

Sondershausen (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es im Stadtpark Sonderhausen zu einem Todesfall. Der leblose Körper eines 86-Jährigen wurde aus einem Teich geborgen. Gegenwärtig dauern die Ermittlungen zur Todesursache an. Mit einem abschließenden Ergebnis ist in der kommenden Woche zu rechnen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

mehr