Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Traktorfahrer verunfallt und wird schwer verletzt

Röppisch - Zoppoten (ots)

Auf einem Feldweg zwischen den Ortschaften Röppisch und Zoppoten kam es gestern gegen 15:00 Uhr zu einem Unfall eines Traktorfahrers. Der 66-jährige Fahrer stand vermutlich neben seinem Traktor samt Anhänger als dieser sich unvermittelt in Bewegung setzte. Der Fahrer wurde in der Folge durch den Traktor angefahren und schwer verletzt. Der 66-Jährige kam mit Hilfe eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus. Die genaue Unfallursache wird nun ermittelt. Ein Fremdverschulden kann jedoch zum aktuellen Zeitpunkt ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell