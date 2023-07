LPI-SLF: Pkw kollidiert mit der Leitplanke

Saalfeld (ots) - Am gestrigen Abend wurde die Polizei gegen 19:30 Uhr durch einen Anrufer darüber informiert, dass auf dem Parkplatz eines Hotels in der Saalfelder Innenstadt ein Mann betrunken mit seinem Auto angekommen sein soll. Die Polizisten trafen den 42-Jährigen in seinem Auto an und führten einen Atemalkoholtest mit diesem durch. Der ergab einen Wert von mehr als 3,3 Promille. Demzufolge wurde eine ...

mehr