Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann fährt mit über 3 Promille Auto

Saalfeld (ots)

Am gestrigen Abend wurde die Polizei gegen 19:30 Uhr durch einen Anrufer darüber informiert, dass auf dem Parkplatz eines Hotels in der Saalfelder Innenstadt ein Mann betrunken mit seinem Auto angekommen sein soll. Die Polizisten trafen den 42-Jährigen in seinem Auto an und führten einen Atemalkoholtest mit diesem durch. Der ergab einen Wert von mehr als 3,3 Promille. Demzufolge wurde eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt und eine Strafanzeige gegen den 42-Jährigen gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell