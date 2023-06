Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230611 - 0679 Frankfurt - Sachsenhausen: Randalierer in Mehrfamilienhaus festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 32-jähriger Mann sorgte am Samstagvormittag (10. Juni 2023) in Sachsenhausen für einen Polizeieinsatz. Mehrere Beamte konnten ihn überwältigen. Zuvor randalierte dieser in einem Mehrfamilienhaus.

Über den Notruf erhielt die Polizei Kenntnis von einem 32-jährigen Anwohner des Ziegelhüttenweges, der in einem Mehrfamilienhaus herumschreien würde und die Tür von Nachbarn beschädigt habe. Bereits in der Vergangenheit fiel dieser durch sein aggressives Verhalten auf, weshalb gleich mehrere Streifenteams die gemeldete Anschrift aufsuchten.

Vor Ort hatte sich der Mann bereits wieder in seine Wohnung zurückgezogen. Nach Rücksprache mit der Bereitschaftsrichterin ordnete diese eine Türöffnung für eine Ingewahrsamnahme an. Zwischenzeitlich hatte sich der Mann auf den Balkon begeben und einem Nachbarn ins Gesicht gespuckt. Im weiteren Verlauf wurde die Tür geöffnet. Die Beamten trafen den 32-Jährigen auf dem Boden sitzend in seinen Wohnräumen an. Zunächst ließ er sich widerstandslos festnehmen. Im Hausflur stieß er jedoch seinen Kopf unvermittelt gegen einen Helm eines Beamten, sodass er zunächst fixiert werden musste. Dabei setzte er sich zur Wehr, begann Beleidigungen gegen die Polizisten auszusprechen und auch zu spucken.

Der Festgenommene wurde in der Folge von mehreren Beamten in das Zentrale Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums verbracht. Auch als der Beschuldigte der Richterin vorgeführt wurde, ließ sich dieser nicht beruhigen, entblößte sich und machte eine abfällige Geste. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der Mann wurde im Anschluss in Gewahrsam genommen. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt.

