Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230611 - 0678 Frankfurt - Innenstadt

Hausen: Beleidigung und Bedrohung

Frankfurt (ots)

(dr) Am Samstagmorgen, den 10. Juni 2023, kam es in einer U-Bahn zu einem Vorfall, bei dem ein 26-jähriger Mann von drei bislang unbekannten Tätern beleidigt und bedroht wurde.

Der Geschädigte hielt sich gegen 05:20 Uhr in einer U-Bahn der Linie U6 auf, die von der Hauptwache in Richtung Hausen unterwegs war. Während der Fahrt kam einer der Täter auf ihn zu und beleidigte ihn unvermittelt. Anschließend ging der Unbekannte zunächst zu seinen zwei Begleitern. In der Folge hinderte das Trio den 26-Jährigen, an einer Haltestelle auszusteigen. Des Weiteren bedrohte einer von ihnen den Geschädigten verbal und mit einem Messer. Erst als sie von einem Zeugen angesprochen wurden, ließen die Täter von dem Geschädigten ab. Sie verließen die U-Bahn an der Haltestelle "Große Nelkenstraße" und verschwanden in unbekannte Richtung.

An der Endhaltestelle "Hausen" verständigte der Zeuge die Polizei. Eine Fahndung nach den geflüchteten Tätern verlief ohne Ergebnis. Der 26-jährige Geschädigte und der Zeuge blieben unverletzt.

Personenbeschreibung:

1. Täter: Männlich, circa 185 cm groß, dünne Statur, Hämatom unter dem rechten Auge; trug ein schwarzes Oberteil und Jeans.

2. Täter: Männlich, circa 180 cm groß, kräftige Statur, schwarze Haare; trug eine schwarze Jacke und Jeans.

3. Täter: Männlich, circa 170 cm groß, stämmige Statur, Tattoo auf Arm; bekleidet mit schwarzem T-Shirt, Jacke, Jeans; trug eine Umhängetasche.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern werden gebeten, sich mit dem 11. Revier unter der Rufnummer 069 / 755 -11000 in Verbindung zu setzten oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell