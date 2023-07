LPI-SLF: Motorradfahrer verunfallt alleinbeteiligt

Saalfeld (ots) - Am 29.06.2023 kam es in der Zeit von 07:45 bis 15:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsgeschäftes (tegut) in Saalfeld in der Reinhardtstraße zu einer Unfallflucht. Eine 39-Jährige parkte ihren Pkw, Citroen auf dem Parkplatz. In der oben angegebenen Zeit fuhr ein Auto an das Fahrzeug der Geschädigten und entfernte sich im Anschluss vom Unfallort. Als die 39-Jährige zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, ...

