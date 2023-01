Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Voerde (ots)

Am vergangenen Mittwoch kam es an der Einmündung Hugo-Müller-Straße / Fichtenweg in Friedrichsfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 15-jährige Fußgängerin angefahren wurde.

Die 15-Jährige lief gegen 18.00 Uhr auf dem linken Gehweg der Hugo-Müller-Straße in Richtung Gartenstraße.

Als sie die Einmündung Fichtenweg überquerte, bog ein Auto, das zuvor in gleicher Richtung unterwegs war, von der Hugo-Müller-Straße nach links auf den Fichtenweg ab. Hierbei touchierte das Auto die 15-Jährige, die daraufhin stürzte und sich leicht verletzte. Das Auto hielt kurz an, setzte seine Fahrt dann aber über den Fichtenweg in Richtung Am Birkenhain fort.

Bei dem flüchtigen Auto soll es sich um einen weißen BMW gehandelt haben.

Das Verkehrskommissariat Voerde bittet um Zeugen- und weitere sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02855-96380.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell