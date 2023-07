Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Neuhaus am Rennweg (ots)

Gestern kam es gegen 07:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Neuhaus am Rennweg im Bereich des Abzweiges nach Katzhütte. Ein 37-Jähriger hielt mit seinem Pkw verkehrsbedingt am Abzweig nach Katzhütte an, da ihm eine 58-jährige Pkw-Fahrerin entgegenkam. Ein 32-jähriger Autofahrer bemerkte das Anhalten des 37-Jährigen zu spät und fuhr diesem auf. Dabei kam der 32-Jährige mit seinem Pkw durch den Aufprall in den Gegenverkehr und kollidierte mit der entgegenkommenden 58-Jährigen. Die 58-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden an allen beteiligten Pkw. Diese mussten abgeschleppt werden.

