Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Flucht vor der Polizei mit einer Simson - Zweirad wird beschlagnahmt

Sonneberg (ots)

Am gestrigen Abend wollten Polizisten gegen 21:00 uhr eine Simson und dessen Fahrer in Sonneberg im Bereich der Köppelsdorfer Straße kontrollieren. Der 18-Jährige flüchtete und überfuhr dabei sogar eine rote Ampel. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnte der Fahrer der Simson angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Das an der Simson angebrachte Versicherungskennzeichen war aus dem Jahre 2020. Nach ersten Betrachtungen der Beamten wurde das Zweirad augenscheinlich manipuliert um die Leistung zu steigern. Des Weiteren war der 18-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da dies nicht die erste verkehrsrechtliche Verfehlung des jungen Mannes war, wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft das Kleinkraftrad beschlagnahmt. Der 18-Jährige muss sich nun bezüglich mehrerer Straftaten verantworten.

