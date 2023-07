LPI-SLF: Überladener Holzlaster

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots) - In den letzten Tagen kam es zu mehreren Betrugsversuchen durch Handwerker. Diese klingelten an der Haustür - vorzugsweise Einfamilienhäuser - und boten ihre Leistungen an. Da es bereits einen bekannten Fall gab, bei dem eine übermäßige Geldforderung im Anschluss an die Arbeiten (polizeilich am 30.06.2023 durch LPI Saalfeld berichtet) gestellt wurde, bittet die Polizei zur ...

