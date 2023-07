Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vorsicht vor falschen Handwerkern

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots)

In den letzten Tagen kam es zu mehreren Betrugsversuchen durch Handwerker. Diese klingelten an der Haustür - vorzugsweise Einfamilienhäuser - und boten ihre Leistungen an. Da es bereits einen bekannten Fall gab, bei dem eine übermäßige Geldforderung im Anschluss an die Arbeiten (polizeilich am 30.06.2023 durch LPI Saalfeld berichtet) gestellt wurde, bittet die Polizei zur Vorsicht bei solchen Fällen und gibt folgende Tipps:

- Vergewissern Sie sich stets über die Seriosität des Dienstleisters, um einen möglichen Betrug oder Wucher entgegenzuwirken. - Lassen Sie sich den von Ihnen gestellten Auftrag schriftlich bestätigen. (Vereinbaren Sie, welche Arbeiten ausgeführt werden sollen und zu welchem Preis in welcher Zeit dies geschehen soll.) - Vermeiden Sie Anzahlungen oder Rechnungsbeträge mit Bargeld zu bleichen, da seriöse Handwerker in der Regel keine oder nur eine geringe Summe in bar entgegennehmen.

Sollten Sie dennoch an der Seriosität des Handwerkers zweifeln, informieren Sie die Polizei darüber.

