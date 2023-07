Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Tage gegen 14:00 Uhr kam es in Rudolstadt im Bereich der Anton-Sommer-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 53-Jährige und eine 67-Jährige fuhren jeweils mit ihren Pkw auf der besagten Straße in Richtung Weimar. An der Lichtzeichenanlage hielten beiden Fahrzeuge verkehrsbedingt hintereinander an. Eine 68-jährige Fahrerin eines Autos fuhr hinter den beiden anderen Pkw und kam an der Ampel nicht rechtzeitig zum Stehen, sodass es zu einem Auffahrunfall kam. Bei diesem wurde die 67-Jährige leicht verletzt und durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme wurde mit der Unfallverursacherin ein Atemalkoholtest vollzogen. Die 68-Jährige hatte einen Wert von mehr als 2,7 Promille. Demzufolge wurde durch den vor Ort befindlichen Notarzt eine Blutprobenentnahme durchgeführt und gegen die 68-Jährige ein Strafverfahren eingeleitet. An allen drei Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. An der Unfallstelle kam es aufgrund der Unfallaufnahme für über zwei Stunden zu Beeinträchtigungen des Verkehrs.

