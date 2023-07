Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Pößneck (ots)

Am 03.07.2023 gegen 14:10 Uhr kam es in der Zufahrt zur Shell-Tankstelle in Pößneck zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Rad- und einem Pkw-Fahrers. Der Fahrradfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.

Unbeteiligte Zeugen zum Unfallgeschehen werden gebeten sich bei der hiesigen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell