POL-PDPS: Battweiler (Kreis Südwestpfalz) - Brand eines Traktoranhängers

Pirmasens (ots) - Am Dienstag, zwischen 14:55 und 18:05 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in einer Parkbox vor dem Anwesen Bahnhofstraße 24 stehenden BMW Z4. Aufgrund des Schadensbildes am linken hinteren Radkasten des BMW muss davon ausgegangen werden, dass die Schäden, die auf 500 Euro ge-schätzt werden, während eines Ein- oder Ausparkvorganges verursacht worden sind. Zeugen oder ...

