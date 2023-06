POL-PDPS: Unfallflucht in der Bahnhofstraße

Pirmasens (ots) - Am Montag wurden um 15:45 Uhr in einem Discountermarkt in der Teichstraße zwei jüngere Frauen von einer Mitarbeiterin dabei beobachtet, wie sie Waren in ihren Taschen verstauten und diese anschließend an der Kasse nicht bezahlten. Daraufhin angesprochen, wurden die beiden aggressiv. Durch Ziehen und Stoßen gelang es einer der Frauen, die Tasche mit dem Diebesgut an sich zu reißen und zu flüchten. ...

